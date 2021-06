In den USA sterben fast nur noch Ungeimpfte an Corona

Nahezu alle Menschen, die in den USA zuletzt an Corona starben, waren un- oder nicht vollständig geimpft - das ergibt eine Daten-Analyse der Nachrichtenagentur Associated Press. Das legt nahe, dass die Todesfälle gegen null gehen können, wenn jeder Zugang zur Schutzimpfung bekommt.

Derzeit sterben in den USA täglich etwa 300 Menschen an Corona. Die Auswertung der Gesundheitsdaten von Mai zeigen, dass von mehr als 853.000 in Krankenhäusern behandelten Covid-Patienten weniger als 1.200 bereits geimpft waren - das entspricht 0,1 Prozent. Von den verstorbenen 18.000 Patienten waren 0,8 Prozent, nämlich 150 Personen, geimpft. Das entspricht in etwa 5 pro Tag.

Die Daten stammen von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde (CDC). 63 Prozent der Bevölkerung in den USA haben nach Angaben der CDC mindestens eine Impfdosis erhalten, vollständig geimpft sind 53 Prozent.