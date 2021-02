Impfexpertin: "Jeder zugelassene Impfstoff ist besser als keiner"

Die deutsche Impfkommission sieht eine Anwendung bei über 65-Jährigen aber gar nicht vor.

In Deutschland werden alle Impfungen in Impfzentren verabreicht, bei uns auch vom Hausarzt. Natürlich sollte ein mRNA-Impfstoff bei über 65-Jährigen bevorzugt werden – aber wo es nicht anders geht, ist es besser, den Astra-Zeneca-Impfstoff zu verwenden als gar keinen. Die Europäische Arzneimittelagentur sagt dasselbe wie wir: Es gibt keinen Grund, Ältere nicht damit zu impfen, weil die Sicherheits- und Immunogenitätsdaten (Ansprechen des Immunsystems, Anm.) gut sind. Sie spielt aber den Ball der konkreten Empfehlung zurück an die nationalen Gremien.

Es besteht kein Risiko?

Nein. Man kann die Situation mit den Influenza-Impfstoffen vergleichen: Diese sind ohne Alterslimit zugelassen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, verwendet man für ältere Menschen einen speziellen Impfstoff mit einer verstärkten Wirkung bei Älteren, die auch belegt ist.

Besteht nicht die Gefahr, dass Vertrauen in den Impfstoff verloren geht?

Im Gegenteil. Wir begründen ja die differenzierte Entscheidung sehr genau: Aber wir wollen Impfungen in dieser Pandemiesituation auch nicht verhindern. Diese Flexibilität, einzuschätzen, was bei mangelnder Impfstoffverfügbarkeit die beste Lösung für ihre Patienten ist, haben Ärzte.

Was bedeutet das für die Impfpläne?

Meiner Meinung nach ändert sich nicht viel. Es werden Februar, März auch größere Mengen von Biontech/Pfizer erwartet. Es gibt auch Risikogruppen bei den Unter-65-Jährigen, etwa Gesundheitspersonal, die das Astra-Zeneca-Vakzin erhalten können. Bereits in den kommenden Wochen sollen auch Wirksamkeitsdaten für über 65-Jährige vorliegen.

Der Astra-Zeneca-Impfstoff verhindert 60 % der Erkrankungen, die mRNA-Impfstoffe mehr als 90 %. Sind diese also „besser“?

Man kann die Studien nicht direkt vergleichen, weil ihr Aufbau, ihre Messeinheiten etc. unterschiedlich sind. Ein Vergleich wäre nur zulässig, wenn in einer Studie alle drei Impfstoffe untereinander verglichen werden. Alle zugelassenen Vakzine sind hoch wirksam. Entscheidend ist, wie es mit der Verhinderung von schweren Erkrankungen und Spitalsaufnahmen ausschaut. Und da ist der Impfstoff von Astra Zeneca zu nahezu 100 % wirksam.

In England wurden an einem Tag 600.000 Dosen verimpft – auch an Ältere.

England war mit extrem hohen Infektionszahlen in einer absoluten Notlage und hat eine Notfallszulassung erteilt. Das hat viele Nachteile – etwa auch, dass die Leute dann sagen, das ist nicht ausreichend geprüft, damit lasse ich mich nicht impfen. Es ist jetzt leicht, die EU zu kritisieren, aber im Sommer 2020, als die Verträge abgeschlossen wurden, wusste niemand, welcher Impfstoff eine Zulassung erhalten wird. In den kommenden Wochen wird sich die Liefersituation entspannen.