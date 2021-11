Immunabwehr bis Psyche: Die besten wilden Arzneien für die Winterzeit

Fußbäder sind der Klassiker gegen Eisfüße: Rosmarin wirkt belebend und fördert die Durchblutung. "Das kann man sich zunutze machen, indem man sich Rosmarin-Tee aufsetzt und diesen dann ins heiße Voll- oder Fußbad kippt. Hier eignen sich auch Aufgüsse aus den Nadeln von Fichte und Tanne."

An den Festtagen im Dezember plagt viele innere Unruhe. Baldrian und Lavendel wirken beruhigend und mildern Angespanntheit. "Am besten man nimmt sich die Zeit und trinkt in Ruhe eine Tasse Tee – dazu noch Lavendel verräuchern oder sein ätherisches Öl in einer Aromalampe verdampfen. Das entspannt ungemein."