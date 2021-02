Homöopathen zeichnen "unwissenschaftlichen Unsinn" aus

Die deutsche Ärztin Natalie Grams war selbst Homöopathin, hat sich in den vergangenen Jahren aber u.a. in Büchern kritisch über die "Alternativmedizin" geäußert. Florian Aigner ist Physiker, Wissenschaftspublizist, Buchautor und bei den "Skeptikern" engagiert, Christian Kreil schreibt im "Standard"-Blog "Stiftung Guru-Test" gegen Pseudo-Wissenschaft und Esoterik an.