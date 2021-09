Hollywoodstar ließ sich Gebärmutter und Blinddarm entfernen

Bei einer Endometriose siedeln sich Herde aus Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) an anderen Stellen im Körper an. Diese unterliegen dem weiblichen Zyklus und lösen Blutungen aus. Das Blut kann jedoch nicht einfach abfließen, was Zysten, Verwachsungen, Entzündungen und Vernarbungen verursachen kann, die zu extrem starken Schmerzen und in seltenen Fällen zur Gefährdung anderer Organe führen. In den meisten Fällen sind die Eierstöcke, die Eileiter, der Darm, die Blase oder die Harnleiter betroffen. Auch die Chancen auf eine Schwangerschaft können beeinträchtigt werden.

"Kann nie wieder schwanger sein"

In einem Interview hatte Schumer bereits vor einem Jahr verkündet, dass sie wohl "nie wieder schwanger" sein könne. Ihr Sohn Gene (2), den sie mit ihrem Mann Chris Fischer hat, wurde via IVF (künstliche Befruchtung) gezeugt.

Prominente Betroffene wie Schumer, der alleine auf Instagram 10 Millionen Menschen folgen, trugen in den vergangenen Jahren wesentlich zur Entstigmatisierung des Tabuthemas bei. So wie sie berichtete etwa auch Schauspielerin und Drehbuchautorin Lena Dunham (35) über die endometriosebedingte Entfernung ihrer Gebärmutter. In Österreich sind laut dem Endometriosezentrum in Wien zwischen 70.000 und 150.000 Frauen betroffen - die Dunkelziffer wird aufgrund der schwierigen Diagnose wesentlich höher geschätzt.

Mehr Infos finden Sie unter anderem unter https://www.eva-info.at.