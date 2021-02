Hohes Ansteckungsrisiko mit Coronaviren in Fitness-Kursen

In einem wöchentlichen Bericht der US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) bezeichnen zwei Studien Turnhallen als Orte mit hohem Risiko für die Übertragung von Coronaviren.

Sportler müssten während ihrer Übungen Masken tragen, warnen Forscher in zwei Artikeln, die am Mittwoch im wöchentlichen Bericht über Mortalität der CDC veröffentlicht wurden.

Eine Studie beschreibt einen Ausbruch in einem Fitnessstudio in Chicago im August, in dem 55 Covid-19-Fälle unter 81 Teilnehmern von schweißtreibenden Indoor-Übungsklassen identifiziert wurden. 40 Prozent der Sportler und Sportlerinnen hatten am ersten Tag der Symptome oder nach dem ersten Tag der Symptome am Training teilgenommen. Obwohl 84 Prozent der Infizierten und 60 Prozent der nicht-Infizierten einen MNS trugen, konnte der Cluster nicht verhindert werden, berichteten die Studien-Autoren.

Eine weitere Studie berichtete über drei Fitnessstudios auf Hawaii, in denen 21 Covid-19-Fälle mit zwei Ausbildern im Juli in Verbindung gebracht wurden, die während ihrer Infektion Unterricht gaben. Die Infektionsrate unter den exponierten Schülern, betrug 95 Prozent, noch bevor die Ausbilder Symptome zeigten.

Die Wissenschafter aus Chicago raten zum Maskentragen, selbst wenn der Abstand rund zwei Meter beträgt. Fitnesscenter sollten auf einen großen Abstand achten, die Belüftung verbessern und die Teilnehmer ermutigen, sich nach Auftreten der Symptome oder einem positiven Test zu isolieren.

"Sport im Freien oder virtuell kann das SARS-CoV-2-Übertragungsrisiko weiter reduzieren", raten die Wissenschafter.