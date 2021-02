Ein neues Tool schätzt das Ansteckungsrisiko in Innenräumen ab

Für "geringes Risiko" stehen Werte von 0,5 oder darunter, ab einem "R" von zwei oder darüber hat man es mit einem stark erhöhten Ansteckungsrisiko zu tun. Das virtuelle Spiel mit den Einflussfaktoren soll zeigen, wie man die Situation verbessern kann. So könnten Schuldirektoren beispielsweise verschiedene Lüftszenarien in Kombination mit verschiedenen Gruppenzusammensetzungen durchgehen. "Unser Tool ist anwenderfreundlich und liefert eine klare Aussage, die auch dem Laien verständlich ist", sagte Tappler. Bei all den Angaben dürfe man aber nie auf die Hygiene- und Abstandregeln vergessen, so Hutter.

Luftreiniger kein Ersatz für Lüften

Die wissenschaftlichen Basisinformation können zusätzlich in der Online-App nachgelesen werden. Wichtig sei von Forschungsseite zu betonen, dass etwa Luftreiniger kein vollwertiger Ersatz für das Lüften sind. Ideal sei eine Kombination aus Lüftungsanlage und Fensterlüften. Das gebe es in den meisten Klassenzimmern aber leider nicht. Auch sei bisher im Pandemieverlauf in Österreich wenig getan worden, um Geräte zur Raumluftreinigung zur Verfügung zu stellen, bemängeln Hutter und Tappler.