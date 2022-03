Hörprobleme können zu Konzentrationsstörungen und Demenz führen

Probleme mit dem Hören haben in Österreich viele Menschen: In einer Studie im Auftrag des Hörgeräteherstellers Neuroth hören 44 Prozent der Befragten manchmal schlecht. Für Zorowka ist dieser hohe Wert nachvollziehbar: „Das hat mit der Altersstruktur unserer Gesellschaft zu tun. Spätestens mit 65 Jahren lässt das Hörvermögen nach und man hört die hohen Frequenzen nicht bzw. nur ungenügend. Am Anfang gleicht das Gehirn den Hörverlust aus und der Betroffene merkt nichts von dem Problem – erst, wenn die Hörprobleme in einem Bereich ab vier Kilohertz und darunter liegen, fällt das auf. In diesem Frequenzbereich liegen aber zahlreiche Laute, die für ein gutes Sprachverstehen notwendig sind.“