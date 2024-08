Vorsicht Sommerhitze: Wie Eltern ihre Kinder in Pool, Auto und Kinderwagen schützen

"Bestimmte Körperfunktionen sind bei Kindern noch nicht vollständig ausgebildet, was an heißen Tagen ein Risiko darstellt", sagt sie. So könnten Säuglinge und Kleinkinder etwa noch nicht ausreichend schwitzen – ein an sich natürlicher Kühlmechanismus des Körpers. "Insgesamt meistert der kindliche Organismus die Anpassung an Temperaturunterschiede nicht so gut – Babys kühlen schneller aus, ihre Körper erhitzen sich aber auch schneller", erläutert die Kinderärztin.

Kinder haben zudem eine große Körperoberfläche, im Vergleich zum physischen Volumen: "Dieses physiologische Verhältnis ist bei Hitze nicht ideal."

Signale rechtzeitig erkennen

Zu erkennen, wann ein Kind hitzetechnisch belastet ist, erfordert Feingefühl: "In der Medizin unterscheiden wir Hitzeerschöpfung vom Hitzeschlag, wobei die Übergänge fließend sind", sagt Scholl-Bürgi. Worauf sollte man achten? Betroffene Kinder klagen über Durst, können müde und matt wirken. Auch Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sind möglich. Die Herzfrequenz ist erhöht, der Blutdruck niedrig.