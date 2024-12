Hitzeperioden: Hohe Temperaturen lassen Menschen schneller altern

"Die körperlichen Folgen zeigen sich möglicherweise nicht sofort als sichtbare gesundheitliche Folge, sondern können unseren Körper auf zellulärer und molekularer Ebene beeinträchtigen", sagte der Co-Autor Eun Young Choi , Gerontologe an der University of Southern California in Los Angeles. "Und dieser biologische Verfall könnte sich später zu einer Behinderung entwickeln."

DNA-Methylierungsmuster für biologisches Alter charakteristisch

Die Wissenschafter benutzten als Maßstab die sogenannte "epigenetische Uhr". Das ist eine ganze Kollektion an chemischen Veränderungen an der DNA von Menschen, die sich mit zunehmendem Alter summieren. Im Speziellen ist es die Methylierung, also das Anhängen von Methyl-Gruppen an bestimmte Stellen des Erbguts. "Das Muster der DNA-Methylierung, eine spezifische epigenetische Markierung, verändert sich in alternden Zellen. Die epigenetische Uhr kann dazu verwendet werden, das biologische Alter eines Menschen zu bestimmen (...)", stellte dazu das deutsche Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns fest.

Die US-Wissenschafter analysierten nun die "epigenetische Uhr" von rund 3.800 Menschen im Alter von 56 Jahren und darüber. "Anschließend verglichen sie diese Daten mit Temperaturkarten der Vereinigten Staaten und suchten nach Korrelationen zwischen dem Status der molekularen Marker und der Anzahl der Tage in verschiedenen Zeiträumen, an denen der Hitzeindex – ein Maß für die gefühlte Temperatur, das sowohl Hitze als auch Feuchtigkeit berücksichtigt – am Standort des Teilnehmers entweder 26,7 Grad Celsius oder 32,2 Grad Celsius überschritt", hieß es in Nature.