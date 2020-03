Hemmt zu viel Salz die Immunabwehr?

Schwerere Infekte

Für ihre Studie fütterten sie Mäuse zunächst eine Woche lang mit übermäßig salzhaltiger Nahrung. Dann beobachteten sie, wie die Nager mit einer von Escherichia coli-Bakterien verursachten Harnwegsinfektion zurechtkamen. Dabei offenbarte sich: Im Vergleich zu Mäusen, die normal oder salzarm ernährt worden waren, verlief die Infektion bei diesen Tieren deutlich schlimmer.

Immunfunktion beim Menschen

Doch gilt dieser Zusammenhang zwischen Salz und Immunfunktion auch beim Menschen? Dies untersuchten die Forscher mit zehn freiwilligen Probanden. Diese ernährten sich für das Experiment so, dass sie täglich sechs Gramm Salz zusätzlich zu sich nahmen. „Das entspricht etwa der Menge, die in zwei Fastfood-Mahlzeiten enthalten ist – also zwei Burgern und zwei Portionen Pommes frites“, sagt Jobins Kollege Christian Kurts.

Nach einer Woche entnahm das Team den Studienteilnehmern Blut und analysierte die Granulozyten daraus. Das Ergebnis: Im Vergleich zu vorher wurden die Immunzellen nun deutlich schlechter mit Bakterien fertig. „Diese Ergebnisse sprechen gegen einen hohen Salzkonsum, vor allem während bakterieller Infektionen“, konstatieren die Wissenschaftler.