Hausarzt: "Viele, die in Quarantäne sind, sitzen in der Virussuppe"

Wie sehen Sie die geplanten Antigen-Massentests ?

Sie sind eine gute Chance, an bisher unbekannte Infektionsketten heranzukommen. Wir wissen, dass Infizierte 48 Stunden vor den ersten Symptomen bereits infektiös sind – und dass rund 45 Prozent kaum bis keine Symptome haben. Das übergeordnete Ziel muss es sein, diese noch unerkannten Infektiösen herauszufischen, selbst auf die Gefahr, dass falsch Positive zwei drei Tage in Quarantäne sein müssen, bis die Entwarnung durch den PCR-Test da ist. Aber das Wichtigste ist: Wer in einem Test positiv ist, muss sofort informiert werden, wie er sich zu Hause verhalten muss – dass er auch in eine innere Quarantäne gehen muss. Damit die Massentests erfolgreich sind, müssen auch blitzschnell Konsequenzen gezogen werden.

Was bedeutet das?

In einer Studie aus Wisconsin, USA, hat sich die Hälfte der Haushaltsangehörigen, die mit einem SARS-CoV-2-Positiven zusammenlebten, angesteckt. Ich habe in Familien meiner Patienten mehrere Infektionsketten gesehen. Auf diese Weise können also an einem Tag mit 5.000 Neuinfektionen mehr als 2.500 weitere nur durch häusliche Übertragungen entstehen – und das müssen wir verhindern. So viele können sie mit Contact Tracing niemals aufspüren. Sie können aber das Risiko einer Zweitansteckung zu Hause reduzieren: Wenn möglich, sollte die infizierte Person in einem eigenen Zimmer mit eigenem Bett untergebracht werden. Fünf Tage lang, die Hauptansteckungszeit, sollte sie beim Verlassen des Zimmers immer eine FFP2-Maske tragen. Türklinken sollten desinfiziert, Handtücher getrennt verwendet und aufbewahrt, generell auf Hygiene geachtet werden.

Und: Regelmäßiges Lüften, alle zwei Stunden für zwei drei Minuten. Aber das tut kaum jemand. Viele, die in Quarantäne sind, sitzen in der Virussuppe. Die Menschen sind in Bezug auf Corona overnewsed and underinformed - jede und jeder ist fast schon ein kleiner Virologe, aber an den Basisinformationen fehlt es oft.