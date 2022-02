Hand von Baggerschaufel zerquetscht: Was Mikrochirugen heute leisten

Mittlerweile sind Chirurgen allerdings so hochspezialisiert, dass Betroffenen sogar so schwer verletzte Körperteile erhalten werden können. Der 38-jährige Niederösterreicher aus Waidhofen an der Ybbs konnte im Kepler Universitätsklinikum in Linz von Mikrochirurgen schnell versorgt werden. An der schwer deformierten Hand mussten Gefäßstümpfe gefunden werden. Diese fügten die Mikrochirurgen so zusammenfügen, dass wieder eine Durchblutung bis zu den Fingern hergestellt werden konnte. Es gelang ihnen auch, die zertrümmerten Knochen mit Metalldrähten zu stabilisieren und die Weichteile zu rekonstruieren.

Dem Patienten geht es den Umständen entsprechend. Die kritische Phase von 3 Tagen ist aber noch nicht überstanden.

Ziel wäre es, dem Patienten die Basisfunktionen seiner Hand zurück zu geben, damit er den Alltag wieder meistern kann. Bis es soweit ist, gilt es jedoch noch die kritische Phase abzuwarten.

Es sind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Folgeeingriffe notwendig. Die Ärzte wollen etwa versuchen, die langstreckig zerstörten Nerven zu rekonstruieren). Die Dauer der weiteren Nachbehandlung mit Ergotherapie wird voraussichtliche Monate betragen.