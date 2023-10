Kein Grippe-Impfstoff-Mangel: Warum der Stich erst später empfohlen wird

Was viele nicht wissen: Atemwegserkrankungen zählen global gesehen zu den häufigsten Todesursachen. "Wir wissen außerdem seit Langem, dass es Personengruppen gibt, die stärker von Atemwegsinfektionen betroffen sind. Menschen über 60, chronisch grunderkrankte Menschen, Personen mit geschwächtem Immunsystem", führt Valipour aus. "Das ist keine Nische – diese Personen machen ein Drittel der Bevölkerung aus", sagt er.

Entsprechend wichtig sei es, saisonal zirkulierende Erreger durch Impfungen in Schach zu halten. Allerdings: Die Impfquoten sind in Österreich traditionell und im internationalen Vergleich gesehen gering. "Wir haben hier also einen Auftrag", so Valipour, der auch klarstellt, dass der Nutzen von Impfungen über die Vermeidung schwerer Verläufe hinausgeht. "Wir können damit auch verhindern, dass infolge von Atemwegsinfektionen schwerwiegende Komplikationen und potenziell verbundene Todesfälle auftreten." So würden Atemwegsinfektionen ein gesteigertes Risiko für Schlaganfälle. Herzrhythmusstörungen oder Herzinfarkte bergen und auch andere Organe in Mitleidenschaft ziehen.

Wann man sich welchen Stich holen sollte

Die jährliche Grippe-Impfung sollten sich vor allem Risikogruppen und ihre Kontaktpersonen, Schwangere sowie Säuglinge und Kleinkinder verabreichen lassen. "Kinder sind der Motor der Grippe-Saison und haben noch dazu ein hohes Risiko für schwere Verläufe", sagt Paulke-Korinek.

Laut offizieller Empfehlung sollten sich Personen ab zwölf Jahren einmalig gegen Corona impfen lassen. "Einmalig deshalb, weil inzwischen nahezu jeder schon Kontakt mit dem Virus hatte, durch eine Infektion oder Impfung", sagt Paulke-Korinek. Höchste Priorität hätten Menschen höheren Alters und mit Vorerkrankungen. Geimpft wird zudem nur mehr mit gegen die Corona-Familie XBB gerichteten Impfstoffen. "Aktuell bieten wir nur Comirnaty Omicron XBB.1.5 (den adaptierten Impfstoff von Biontech/Pfizer, Anm.) an." Gesunde Menschen sollten nach einem Viruskontakt sechs oder zwölf Monate verstreichen lassen, bevor sie sich impfen. Risikogruppen vier Monate. Weil Corona-Tests inzwischen kaum noch verfügbar sind, wissen viele Menschen nach einer Erkältung nicht, ob sie tatsächlich Corona hatten. "Im Zweifel", rät Paulke-Korinek, "ist es besser und vollkommen unproblematisch einfach zu impfen".

Heuer kann man sich einer neuen Zulassung erstmalig auch gegen RSV schützen. Verfügbar sind zwei Impfstoffe für Menschen ab dem 60. Lebensjahr und schwangere Personen, es erfolgt ein einmaliger Stich. "In Einzelfällen kann man auch bei jüngeren Krebspatientinnen und -patienten oder Menschen mit schwereren Organerkrankungen eine Impfung erwägen."

Ganz generell tue sich bei der Entwicklung neuer Impfstoffe aktuell sehr viel, berichtet der Virologe und internationale Impfexperte Otfried Kistner. "Neuartige Technologien haben durch die Pandemie nochmals Schub bekommen und werden im Moment verstärkt in der Entwicklung von Impfstoffen gegen respiratorische Erkrankungen eingesetzt." Damit werde es in Zukunft möglich sein, vulnerable Gruppen mit geschwächtem oder noch nicht entwickeltem Immunsystem (Säuglinge) noch besser zu schützen.