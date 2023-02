Golf oder Walken: Welcher Sport hält ältere Semester länger fit?

Nordic Walking gilt als der Pensionisten-Sport schlechthin. Geht es nach einer Studie, die in der Fachzeitschrift BMJ Open Sport & Exercise Medicine veröffentlicht wurde, sollten sie allerdings ihre Walking-Stecken besser durch einen Golfschläger ersetzen.

Dass Ausdauersport Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes vorbeugt, weiß man schon lange. Auch die Symptome einer Dyslipidämie werden verbessert - dabei haben die Patienten eine abnorme Menge an Lipiden im Blut, die wiederum Probleme wie einen hohen Cholesterinspiegel verursacht. Das Problem: In Studien wurden bisher immer jüngere Menschen untersucht, die 30 bis 60 Minuten lang gesportelt haben. Über die Auswirkungen des Sports auf ältere Menschen wurde bisher noch nicht allzu viel geforscht.

25 Pensionisten getestet

Bei älteren Semestern sind Golf, Spaziergänge und Nordic Walking besonders beliebt, auch weil sich diese - mit Ausnahme von Golf - einfach in den Alltag integrieren lassen. Ein finnisches Forscherteam wollte jetzt die akuten Auswirkungen dieser drei Aktivitäten auf Herz und Kreislauf in Bezug auf Intensität, Dauer und Energieaufwand vergleichen. Zudem schauten sie sich das Lipidprofil an.

25 gesunde Golfer, älter als 65 Jahre wurde dazu untersucht: Sie machten je einmal eine 18-Loch-Golfrunde, bewältigten 6 km Nordic Walking und machten einen 6-km-Spaziergang, danach wurde jeweils Blutdruck, Blutzucker und ihr Blutfettprofil in einer realen Umgebung verglichen.

Ergebnis: Jede Art von Ausdauertraining verbesserte das "kardiovaskuläre Profil", heißt: Herz und Kreislauf profitierten, bei allen senkte sich der systolische Blutdruckwert, Spaziergänge und Nordic Walking senkten auch den diastolischen Blutdruck.

Und dennoch waren die Golfer im Vorteil: Die längere Dauer und der höhere Gesamtenergieverbrauch wirkten sich positiv auf das Lipidprofil und den Glukosestoffwechsel aus. Die Medizinerinnen und Mediziner raten deshalb älteren Menschen dazu, öfters einmal den Golfplatz zu besuchen - so der in der Nähe und leistbar ist.