Fitnessstudie für Senioren: KURIER-Redakteur im Selbsttest

..., dafür mehr Vitamin D

Ein Etappenerfolg: Die eher unlustige Rückenmuskelkater-Beschleunigungsmaschine verliert in der zweiten Woche an Wirkung. Was dem Billy nicht verborgen bleibt. Mit einem Lächeln erhöht er den Widerstand und verordnet mehr Wiederholungen. Sein gelassen ausgesprochenes Credo: „Von nix kommt nix.“

Zweiter Etappenerfolg: Auch wenn der Blick in den Spiegel etwas anderes verrät, und auch der Tritt auf die Waage vor jeglichem Übermut bewahrt, irgendwie hat man am Tag nach jedem weiteren Krafttraining das erhebende Gefühl, etwas gestählter, aufrechter in die Welt hinauszutreten. Als Homo ludens wird jedoch kein Fitness-Fan mehr aus mir. Billy fallen auch immer wieder neue Finten ein, um meine Muskeln bei Laune zu halten.