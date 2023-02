Forscher untersuchten, ob Covid-19 auch Diabetes auslösen kann

Seit Bestehen der Pandemie gibt es immer mehr Hinweise, das eine Infektion mit Covid-19 Diabetes auslösen könnte. Eine neue Studie zeigt nun, dass dieses höhere Diabetes-Risiko auch auf Infektionen mit der Omicron-Variante zutreffen dürfte.

Für ihre Studie, die am Dienstag in JAMA Network Open veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher des Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles die Krankenakten von mehr als 23.000 Erwachsenen, die mindestens einmal mit Covid-19 infiziert waren. Sie untersuchten, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Menschen in den drei Monaten nach ihrer Covid-19-Infektion eine neue Diagnose von Diabetes, Bluthochdruck oder hohem Cholesterinspiegel erhalten. Die Daten verglichen sie mit drei Monaten zuvor aufgenommene.

Verfälschung vermeiden

Um eine Verfälschung der Daten durch während der Pandemie verzögerte Untersuchungen auszuschließen, untersuchten sie zum Vergleich auch das Risiko einer neuen Benchmark-Diagnose - und zwar, ob ebenfalls schwerer Reflux entwickelt worden war.

Als die Forscher diese Zahlen jedoch um die Benchmark-Diagnose bereinigten, blieb nur das Diabetes-Risiko deutlich erhöht. Covid-19 erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer neuen Diabetes-Diagnose im Durchschnitt um etwa 58 %.

Um wirklich zu verstehen, ob Diabetes eine durch Covid-19 ausgelöste Krankheit ist, bräuchte man Studien, um Informationen über pandemiebedingte gesellschaftliche Faktoren und Veränderungen in der Fähigkeit des Körpers, Insulin herzustellen und zu verwenden, zu sammeln.