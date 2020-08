Gespalten: Ein Viertel der Österreicher befürwortet Impfpflicht

Fast ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher ist für eine generelle Impfpflicht. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten, in der ersten August-Woche durchgeführten Umfrage von Marketagent hervor. Weitere 53 Prozent sprechen sich für eine Impfpflicht nur für gefährliche Krankheiten wie Masern aus. Gegen eine Impfpflicht sind indes knapp 23 Prozent der Umfrageteilnehmer.

Hälfte will sich impfen lassen, wenn Impfstoff sicher ist

Aktuell ist das Impfthema vor allem mit Blick auf die Corona-Pandemie. Dass in Russland der erste Impfstoff gegen Covid-19 zugelassen wurde, überraschte. Die Frage, ob sie einen Impfstoff der ersten Generation auch nutzen würde, spaltet die heimische Bevölkerung. So würde fast die Hälfte (49 Prozent) dies in Anspruch nehmen, sollte die Sicherheit gewährleistet sein. 17 Prozent sind völlig überzeugt, unter den ersten Geimpften zu sein, sobald dies in Österreich möglich ist.

Der Schutz vor einer Infektion steht für zwei Drittel (65 Prozent) naturgemäß im Vordergrund. 52 Prozent wollen eine Herdenimmunität aufbauen, 45 Prozent sehen es als gesellschaftliche Verpflichtung an, sich impfen zu lassen. 37 Prozent erwarten sich im Zuge eines Impfstoffs weniger Einschränkungen.