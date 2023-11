Hirnimplantat kann Gedanken in Sprache umwandeln

Das Implantat besteht aus einem biegsamen Stück medizinischen Kunststoffs – etwa so groß wie eine Briefmarke – und ist mit 256 winzigen Sensoren ausgestattet. Bisher wurde es an vier Patienten getestet.

Die Patienten mussten während einer Hirn-OP mit dem Implantat eine Aufgabe lösen

Dabei handelt es sich um Patienten, die sich aufgrund einer bestehenden Erkrankung, etwa zur Behandlung der Parkinson-Krankheit oder aufgrund eines Tumors, ohnehin einer Gehirnoperation unterziehen mussten. Sie erhielten während der Operation das Implantat und mussten damit eine Aufgabe lösen. Das alles geschah in einem kurzen Zeitfenster während der OP.

"Ich vergleiche es gerne mit einer NASCAR-Boxencrew", sagte Cogan in Anspielung auf den amerikanischen Motorsport. "Wir wollten keine zusätzliche Zeit für die Operation einplanen, also mussten wir innerhalb von 15 Minuten fertig sein. Sobald der Chirurg und das Ärzteteam 'Los!' sagten, stürzten wir uns in die Arbeit und der Patient führte die Aufgabe aus.“

➤ Mehr lesen: Heimtückisch und unheilbar: Woran Sandra Bullocks Partner starb

Bei der Aufgabe wurden die Patienten gebeten, bestimmte Laute zu wiederholen, während das Gerät die Bewegungen von rund 100 Muskeln koordinierte, die Lippen, Zunge, Kiefer und Kehlkopf bewegen. Das Gerät zeichnete auch die Aktivität des sprachmotorischen Kortex jedes Patienten auf, die die Forscher für ein System der künstlichen Intelligenz nutzen wollten. Dieses würde den Patienten ermöglichen, die Laute zu vokalisieren.