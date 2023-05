Musk verkündet Zulassung für Hirnimplantat-Studie am Menschen

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA offenbar grünes Licht für eine erste klinische Studie am Menschen erhalten. "Dies ist das Ergebnis der unglaublichen Arbeit des Neuralink-Teams in enger Zusammenarbeit mit der FDA und stellt einen wichtigen ersten Schritt dar, der es eines Tages ermöglichen wird, dass unsere Technologie vielen Menschen helfen kann", twitterte Neuralink am Donnerstag (Ortszeit).