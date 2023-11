Warum bei manchen Babys die Nabelschnur länger dranbleiben sollte

Das American College of Obstetricians and Gynecologists, die größte gynäkologisch-geburtshilfliche Fachgesellschaft in den USA, empfiehlt die verzögerte Klemmung sowohl bei Frühchen als auch bei reifen Babys, also jenen, die nach der 37. Woche geboren wurden. Konkret soll 30 bis 60 Sekunden gewartet werden.

Nabelschnurblut enthält Eisen, Stammzellen und Antikörper

Laut einer aktuellen Metastudie der University of Sydney in Australien, bei der insgesamt 48 Studien analysiert wurden, führt die verzögerte Durchtrennung zu einer besseren Durchblutung, einem geringeren Bedarf an Bluttransfusionen und einem geringeren Auftreten schwerwiegender Komplikationen wie Entzündungen des Verdauungstrakts.

Das Nabelschnurblut ist reich an Eisen, Stammzellen und Antikörpern. Durch die verzögerte Klemmung – so wird vermutet – kann das Blut zum Baby zurückfließen.

Ein Drittel weniger Todesfälle bei Frühchen, wenn die Nabelschnur verzögert durchtrennt wurde

In den verglichenen Studien wurden die Daten von insgesamt rund 6.400 Säuglingen unterschiedlicher Länder einbezogen. Das Ergebnis: Ein verzögertes Durchtrennen der Nabelschnur reduzierte die Todesfälle von Frühchen um ein Drittel im Vergleich zu einer sofortigen Durchtrennung.