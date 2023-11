Babys: Neue Empfehlungen für Beikost und Appell gegen Quetschis

Hand-Mund-Koordination bezeichnet die Fähigkeit, etwas mit der Hand zu greifen und zum Mund zu führen. Mit dem Zungenstoßreflex schiebt das Baby das Essen und den Löffel wieder aus dem Mund. Er soll verhindern, dass das Baby Essen verschluckt, wenn es noch nicht bereit dafür ist. Etwa mit 4-5 Monaten verschwindet dieser Reflex beim Säugling.

Die Beikost können Babys am Tisch bei einer gemeinsamen Mahlzeit erhalten. Anfangs reichen einige Löffel. Das Kind bestimmt die Menge. „Isst das Kind langsamer und schiebt das Essen zur Seite, sind dies deutliche Zeichen dafür, dass es keinen Hunger mehr hat. Dann sollten Eltern keinen Druck ausüben“, rät Haiden, auch die Klinik für Neonatologie am Kepler Universitätsklinikum Linz leitet. Die gesamten Empfehlungen zum Thema Beikost finden Eltern in der ÖGKJ-Broschüre: „Mein Baby isst gesund“

Warum von Quetschis abgeraten wird

Von pürierter Beikostzubereitung in Quetschbeutel wird dezidiert abgeraten. Kindern, die als Kleinkind Obstsorten nur in Beuteln kennengelernt haben, fällt es später unter Umständen schwer, normales Obst zu verzehren - außerdem nehmen Babys somit viel zu viel Fruchtzucker zu sich, da in Quetschbeuteln gleich mehrere Obststücke enthalten sind die Babys in diesen Mengen niemals konsumieren könnten.

Die Geschmacksvorlieben werden früh geprägt. Für das Kind ist es wichtig, viele verschiedene Nahrungsmittel zu sehen, zu riechen und zu schmecken. Essen ist eine Lernerfahrung, die zur Entwicklung der Feinmotorik, zum Kauen, Schlucken und Sprechen beiträgt. Anfangs gibt es nur Brei, dann allmählich können Eltern immer mehr Stückchen zum Brei anbieten. Dabei sollten Eltern ihrem Kind immer wieder auch neue Nahrungsmittel zum Probieren geben. Mit 10 bis 12 Monaten kann das Baby feste Nahrung klein geschnitten, gewürfelt, gehackt (z. B. Obst, Gemüse etc.) probieren. Etwa bis zum Ende des ersten Lebensjahrs kann ein Säugling bei allen Familienmahlzeiten mitessen (Frühstück, Mittag- und Abendessen).

