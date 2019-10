Jedes zweite Kind isst mindestens einmal pro Woche Fast Food

In der Folge nehmen Übergewicht und Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen weltweit zu. Zwischen 2000 und 2016 hat sich der Anteil der übergewichtigen Kinder von fünf bis 19 Jahren fast verdoppelt. Im Vergleich zu 1975 sind heute zehn Mal so viele Mädchen und zwölf Mal so viele Buben übergewichtig. In Deutschland waren 2016 insgesamt 26,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen von fünf bis 19 Jahren übergewichtig, eine Steigerung um 37 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 (19,4 Prozent) bzw. fast doppelt so viele wie 1975 (13,8 Prozent).

Kinder in Armut besonders betroffen

Die größte Last von Unter- und Fehlernährung in all ihren Formen haben Kinder und Jugendliche der ärmsten und am meisten benachteiligten Gemeinschaften zu tragen. In den ärmeren Haushalten nimmt nur jedes fünfte Kleinkind zwischen sechs Monaten und zwei Jahren die nötige abwechslungsreiche Nahrung zu sich, die es für ein gesundes Wachstum braucht. Auch in wohlhabenden Ländern wie Großbritannien ist der Anteil der übergewichtigen Kinder in den ärmsten Regionen mehr als doppelt so hoch wie in den reichsten Gebieten.

Der Report hebt weiter hervor, dass klimabedingte Naturkatastrophen schwere Ernährungskrisen zur Folge haben können. Dürren sind für 80 Prozent der Beschädigungen und Verluste in der Landwirtschaft verantwortlich. Das hat dramatische Auswirkungen darauf, welche Lebensmittel Kindern zur Verfügung stehen sowie auf die Qualität und Preise dieser Lebensmittel.

Was UNICEF fordert

Um die wachsende Ernährungskrise von Kindern zu bekämpfen, ruft UNICEF Regierungen, die Privatwirtschaft, Spender, Eltern, Familien und Unternehmen dazu auf, Kinder mehr in ihrer gesunden Entwicklung zu unterstützen.