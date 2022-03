Frauen in der Medizin: Gekommen, um zu bleiben

Auch nach ihrem Doktorat an der Technischen Universität Wien arbeitet Bühler noch jahrelang vorwiegend mit Männern zusammen. Im Jahr 2003 übernimmt sie als erste Frau eine Gruppenleitung am VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung in Wien, der führenden außeruniversitären Forschungseinrichtung für Visual Computing in Österreich.

Heute ist die gebürtige Deutsche dort wissenschaftliche Leiterin; in ihrem Forschungszentrum sind dank verschiedener Maßnahmen für Diversity und Gleichstellungsförderung inzwischen mehr als 30 Prozent Frauen im wissenschaftlichen Bereich beschäftigt – und der Anteil nimmt weiter zu. "Ich habe das Gefühl, dass das ein Selbstläufer wird, wenn man eine gewisse Schwelle überschritten hat. Zu uns kommen viele Frauen und Studentinnen, weil sie sehen, dass im Team viele Frauen sind“, sagt sie zum KURIER.