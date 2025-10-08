Frauen haben einer aktuellen Studie zufolge ein genetisch bedingt höheres Risiko, an einer klinischen Depression zu erkranken als Männer. Wie Forschende des australischen Berghofer-Instituts für Medizinforschung am Mittwoch in der Zeitschrift Nature Communications berichteten, weisen depressive Frauen fast doppelt so viele mit Depressionen in Zusammenhang stehende genetische "Marker" auf wie erkrankte Männer.

Für die Studie wurde die DNA von fast 200.000 an Depressionen erkrankten Menschen untersucht, womit es sich um eine der bisher größten Studien zum Thema handelt. Seit langem ist bekannt, dass Depressionen bei Frauen häufiger auftreten als bei Männern. Die biologischen Ursachen dafür waren jedoch unklar. "Bisher gab es kaum konsistente Forschung, die erklären konnte, warum Depression Frauen und Männer unterschiedlich betrifft, einschließlich der möglichen Rolle der Genetik", erklärte die an der Studie beteiligte Wissenschafterin Brittany Mitchell. Ein Großteil der zu Depressionen unternommenen Forschung basiere hauptsächlich auf männlichen Probanden, womit auch die bisher entwickelten Medikamente gegen Depressionen stärker auf Männer ausgerichtet seien.

