Psychotherapie: "Es ist nicht immer notwendig, in die Kindheit einzutauchen"

Andrea Jesser: Psychotherapie richtet sich an alle, die unter seelischem Leidensdruck stehen. Das kann unterschiedliche Formen annehmen, von depressiven Verstimmungen über Ängste und Zwänge bis hin zu zwischenmenschlichen Krisen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob jemand krank genug ist, sondern, ob er das Gefühl hat, Hilfe zu brauchen. Viele warten zu lange, bevor sie Psychotherapie in Anspruch nehmen – aus Scham, oder weil die Zugangshürden zu hoch sind.

In Österreich steht pro Jahr eine gewisse Anzahl an voll finanzierten Psychotherapieplätzen zur Verfügung. Eine Teilkostenrückerstattung vonseiten der Krankenkasse ist jedenfalls möglich, sofern eine Diagnose vorliegt.

30 Prozent aller Menschen in Österreich leiden im Laufe ihres Lebens einmal an einer psychischen Erkrankung .

Von 16. bis 19. Juli trifft sich in Wien das Who is Who der Psychotherapie-Szene an der an der Sigmund-Freud-Universität. Neben Vorträgen zu aktuellen Themen erwarten Besucher auch Workshops. Infos: wcp2025.at

In Österreich sind 23 psychotherapeutische Methoden anerkannt. Würden Sie Patienten raten, sich im Vorfeld zu informieren, was der jeweilige Therapeut oder die jeweilige Therapeutin anbietet?

Nein – und das ist auch nicht das Ziel. Der geschützte Rahmen einer Therapie ermöglicht es, Konflikte anders zu bearbeiten als in anderen Beziehungen. Wenn in der Therapie Spannung entsteht, kann das gerade hilfreich sein – weil es frühere Beziehungsmuster sichtbar macht. Leider trauen sich viele Patientinnen nicht, solche Themen anzusprechen. Therapeuten sollten aktiv aufklären und ermutigen.

Leider kommt das immer wieder vor. Wie in anderen Berufsgruppen, wo mit Menschen gearbeitet wird, auch. Es ist wichtig, dass Betroffene sich wehren und sich nicht darauf verlassen, dass der Therapeut schon weiß, was er tut. Es gibt in Österreich den Bundesverband für Psychotherapie, der in allen Bundesländern Beschwerdestellen eingerichtet hat. Und es gibt die Patienten- und Pflegeanwaltschaft, wo man sich hinwenden kann.

Andrea Jesser ist Vizedekanin an der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft der SFU, promovierte Soziologin, Kultur- und Sozialanthropologin und eingetragene Psychotherapeutin für Katathym Imaginative Psychotherapie, mit einer Praxis in Niederösterreich.

In Gruppenpsychotherapien können psychische Probleme genauso gut beackert werden wie in Einzelsitzungen, zeigen Studien. Warum setzt man in Österreich – etwa im Vergleich zu Deutschland – so wenig auf deren gezielte Förderung?

Es fehlt in Österreich schlicht an Angeboten und Finanzierungsmöglichkeiten. Ich würde sehr gerne mehr Patientinnen und Patienten Gruppen vorschlagen, aber lokal gibt es oft keine Gruppenplätze. Es braucht gezielte Förderung und auch eine Entstigmatisierung der Gruppe. Viele Menschen haben Hemmungen, sich in der Gruppe zu öffnen.

Kann Psychotherapie unerwünschte Nebenwirkungen haben?

Ja. Psychotherapie kann dazu führen, dass belastende Themen, die man im Alltag lieber verdrängt, ins Bewusstsein rücken. Das kann eine vorübergehende Verschlechterung der Symptome oder eine emotionale Verunsicherung auslösen. Manchmal brechen auch Konflikte im Umfeld auf.

Wie ist es einzuordnen, wenn Freundschaften auseinandergehen oder die Beziehung zerbricht?

Menschen verändern sich durch Psychotherapie und stellen destruktive Beziehungen infrage, was Auswirkungen im sozialen Umfeld hat und zu Spannungen führen kann. Das ist manchmal aber auch notwendig, um sich weiterzuentwickeln.

Bekannt ist das Phänomen der "False Memories", sprich, Erinnerungen an Ereignisse im Rahmen der Therapie, die entweder nie stattgefunden haben oder anders erinnert werden, als sie passiert sind. Wie beugt man vor?

Erinnerung ist kein objektives Abbild der Realität, sondern eine Konstruktion. Was für den einen traumatisch ist, ist es für den anderen nicht. Therapeutinnen und Therapeuten sollten keine suggestiven Techniken einsetzen, sondern offen nachfragen. Es geht nicht um Wahrheitsfindung, sondern darum, gemeinsam zu rekonstruieren, was Menschen erlebt haben und wie sie es für sich in einen individuellen Sinnzusammenhang setzen können.