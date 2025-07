Wutausbrüche bei Kindern: Bis zu welchem Alter sind sie "normal"?

Lautes Schreien, Türenknallen, Dinge durch die Gegend werfen oder sich auf den Boden fallen lassen – wenn Kinder von intensiven Gefühlen überrollt werden, ist ein Wutausbruch meist nicht weit. Im Kindergartenalter reicht ein verweigerter Schokoriegel an der Supermarktkassa, ein mühevoll gebauter Turm, der plötzlich einstürzt, oder dass das Anziehen der Schuhe einfach nicht klappen will.

Unerfülltes Bedürfnis All diesen Szenen liegt ein gemeinsamer Kern zugrunde: Wutausbrüche sind Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses, erklärt die Kinder- und Jugendpsychologin Claudia Neundlinger. „Schon ein Säugling kann Wut empfinden, wenn er nicht rechtzeitig Milch bekommt. Wut ist – wie Angst oder Liebe – ein sehr ursprüngliches Gefühl. Es sagt: Mir geht’s gerade nicht gut.“ Das unerfüllte Bedürfnis kann ganz unterschiedlich sein: Im Säuglingsalter ist es oft Hunger. Später kann es fehlende Nähe sein, wenn das Kind sich nach Zuwendung sehnt, oder das Bedürfnis nach Lob und Anerkennung. Manche Kinder reagieren mit Wut, wenn sie sich überfordert fühlen oder scheitern – etwa weil sie sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben und an ihre Grenzen stoßen. Besonders im Alter zwischen drei und fünf Jahren, der sogenannten Autonomiephase, sind Frustrationen häufig. „Kinder erleben in dieser Zeit sehr viele Entwicklungsschritte. Kognitiv verstehen sie oft schon mehr, als sie motorisch umsetzen können – das führt fast zwangsläufig zu Enttäuschung und Wut“, sagt Neundlinger.

Begleitung durch die Eltern notwendig In solchen Momenten brauche es besonders viel Begleitung durch die Eltern. „Je jünger ein Kind ist, desto mehr ist es auf emotionale Unterstützung angewiesen. Die Eltern übernehmen in dieser Phase die sogenannte Ko-Regulation – sie sind wie Leuchttürme, an denen sich das Kind orientieren kann.“ Erwachsene sollten die Gefühle von klein auf benennen, etwa mit dem Satz „Ich sehe, du bist wütend, weil…“, das Kind trösten und ihm helfen, sich zu beruhigen. Hinter einem Wutanfall können sich andere Gefühle verbergen: Angst, Überforderung, Einsamkeit. Eltern sollten sich fragen: Was steckt wirklich hinter der Wut? Und: Wie gehe ich selbst mit Frust um? Kinder lernen durch Nachahmung. Wer im Alltag erlebt, dass laut werden zum Ziel führt, wird es selbst anwenden. „Gerade in der frühen Kindheit prägen Vorbilder das spätere Verhalten stark“, sagt Psychologin Claudia Neundlinger. „Wenn etwa beim Autofahren ständig über andere geschimpft wird, lernt das Kind, dass laut werden eine normale Reaktion auf Ärger ist.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Beigestellt Claudia Neundlinger ist Kinder- und Jugendpsychologin.