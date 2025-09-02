Psychotherapie hat in den vergangenen Jahrzehnten an gesellschaftlicher Akzeptanz gewonnen. Doch bedeutet das automatisch einen Fortschritt? Im KURIER-Interview erläutert die deutsche Psychotherapeutin und Buchautorin Gitta Jacob Chancen und Risiken des Heilverfahrens, kritisiert den inflationären Einsatz des therapeutischen Konzepts des "Inneren Kindes" und erklärt, warum es einen selbstverantwortlichen Umgang mit emotionalen Herausforderungen braucht. KURIER: Frau Dr. Jacob, Psychotherapie ist längst nicht mehr so tabuisiert wie früher. Eine gute Sache? Gitta Jacob: Für alte Männer, die sich früher die Pistole an den Kopf gesetzt hätten, weil sie mit niemandem über ihre Gefühle geredet haben, ist das sicherlich eine gute Entwicklung. In vielerlei Hinsicht ist es aber auch eine schwierige.

Inwiefern? Es hat dazu geführt, dass wir uns übermäßig mit negativen Aspekten unseres Innenlebens beschäftigen – und sie mitunter verstärken. Wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, hat man vielleicht kluge Erkenntnisse, ändert etwas – aber man legt auch den Fokus auf Negatives, ist vorsichtiger mit sich, grenzt sich verstärkt ab, vermeidet Stress – wird weniger resilient. Es gibt Studien aus Australien, die zeigen, dass Kampagnen zur Sensibilisierung für das Thema Depression auch unerwünschte Folgen haben können: Sie erhöhtes das Depressionsvorkommen. Wem würden Sie von einer Psychotherapie abraten? Es ist klar, dass es schwere psychische Erkrankungen gibt, die Menschen ihren Alltag nicht mehr bewältigen lassen. Wenn jemand wegen Zwangsritualen stundenlang die Wohnung nicht verlassen kann, zum Beispiel. Das hat Krankheitswert und führt zu viel Leid, da muss psychotherapeutisch – auch mit Medikamenten – alles gemacht werden, was geht. Aber wenn es um Lebensschwierigkeiten geht, die jeder mal hat – ich bin gestresst vom Chef, ich fühle mich schlecht, weil ich auf Tinder geghostet werde –, finde ich den Ruf nach Psychotherapie nicht angemessen. Das sollte nicht vom Solidarwesen getragen und von der Krankenkasse bezahlt werden. Was wäre angebracht, wenn man eine kurzzeitige Krise erlebt? Man müsste selbstverantwortlich und aktiv nach Lösungen suchen – im Austausch mit Freunden, in einem klärenden Gespräch mit dem Chef, mit Sport zur Ablenkung. Aber es nicht als Krankheit ins System tragen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lee-Ann Olwage Gitta Jacob ist Psychotherapeutin und Autorin von Büchern und Fachartikeln über Themen aus dem Bereich der Psychotherapie. 2024 erschien ihr Buch " Leben geht nur vorwärts: Wann es Zeit ist, das innere Kind in Ruhe zu lassen und durchzustarten" im Beltz-Verlag ( 21,50 €)

Welche Rolle spielt hier Coaching? Coaching wäre sicher geeigneter, weil man berät, wie mit Dingen umgegangen werden kann. Allerdings muss man nicht immer einen Profi haben, um alltägliche Themen zu bewältigen. Je mehr es alle anderen machen, umso notwendiger erscheint es einem. Viele sind auf diesem Psychotherapie-Trip und finden es unverschämt, wenn ich komme und sage: "Du brauchst keinen Therapeuten, sondern gesunden Menschenverstand." Viele Therapeutinnen und Therapeuten, auch Coaches, arbeiten mit dem Modell des Inneren Kindes: Kindlichen Prägungen, die im Erwachsenenalter nachwirken. Was sind die Vorteile? Das Innere Kind ist eine Metapher, mit der man sehr gut arbeiten kann. Wenn man sich zum Beispiel in Gesellschaft oft einsam fühlt, lässt sich das vielleicht darüber erklären, weil man als Kind oft umgezogen ist und wegen der Sprache schwierig Anschluss gefunden hat – einsam war. Dann kann man Techniken anwenden und frühere Einsamkeitsgefühle in der Vorstellung mit Erfahrungen von Verbindung überschreiben. Das kann wirkungsvoll sein, weil man über diese inneren Bilder schnell Gefühle auslösen und verändern kann. Ein super Training fürs emotionale System. Und das Problem damit? Ich beobachte, dass die Methode nicht dosiert genug eingesetzt wird. Das Innere Kind wird als Realität gesehen, um die man sich permanent kümmern muss. Das lädt zur Regression (Rückfall in frühere Entwicklungsstufen, Anm.) ein. Dass man unreif und unsicher wird, sich zurücklehnt, sich Herausforderungen im Leben nicht mehr stellt, sondern sich nur mehr um Gefühle und Belastungen kümmert. Wenn man Gefühle auf diese Art vertieft, werden sie stärker. Dann ist das Innere Kind schädlich.

Man hängt daran, das Innere Kind heilen zu wollen, und versäumt das Leben im Hier und Jetzt? Das kann man so sagen, ja. Die Biografie wird häufig als etwas stark Individuelles dargestellt. Oft sind es aber normale Prägungen, die jeder hat. Jeder erlebt mal, nicht dazuzugehören, eine schlechte Note zu bekommen, ausgelacht zu werden – das gehört zum Menschsein dazu und sollte nicht zu einem bemerkenswerten Drama oder Trauma aufgebauscht werden. Wie halten Sie es mit dem Begriff Trauma? Ich finde, er wird völlig überstrapaziert. Was schlimm für die Menschen ist, die wirklich schwer traumatisiert sind. Wenn der Vater früher mal wutentbrannt die Stofftiere weggeworfen hat, ist das kein Trauma, das ist nicht lebensbedrohlich oder furchtbar schrecklich. Diese Betonung des Traumas ist leider auch eine Mode in der Psychotherapie – da wird dann vonseiten des Therapeuten mitunter mal ein Trauma gesucht, wo keines ist. Auch Patientinnen und Patienten mögen die Traumaerzählung. Wann ist Traumabearbeitung wichtig? Wenn man traumabezogene Symptome, insbesondere Flashbacks und Albträume, hat, ist eine Traumabearbeitung jedenfalls angezeigt. Wenn man die nicht hat, braucht man auch keine Traumatherapie, Punkt. Wenn ich depressiv bin, ist eine Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt – mit dem, was heute guttut – hilfreicher.