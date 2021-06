FDA erteilt Zulassung für Alzheimer-Medikament

Kann der Wirkstoff Aducanumab den Ausbruch der Alzheimerkrankheit hinauszögen oder sogar verhindern? Und wenn ja, für welches Stadium der Krankheit wird das Mittel zugelassen? Über diese Frage hat die US-Arzneimittelbehörde FDA am Montag entscheiden – und nun die Zulassung erteilt.

Bei Aducanumab handelt es sich – vereinfacht gesagt – um eine Impfung: Antikörper binden die für die Alzheimerkrankheit charakteristischen Beta-Amyloide, die dann über die Niere ausgeschieden werden. Beta-Amyloide bilden die für Alzheimer-Patienten typischen Plaque-Ablagerungen im Gehirn. Diese verursachen eine Gewebsreaktion und gelten als Ursache für klinischen Krankheitsverlauf.

Einsatz bei fehlenden Symptomen

Eine Zulassung von Aducanumab zumindest für bestimmte Personengruppen, hielt auch der Präsident der Österreichischen Alzheimergesellschaft, der Neurologe Peter Dal-Bianco, für denkbar und auch für wünschenswert: „Wenn man Aducanumab in einem Stadium einsetzt, in dem die Krankheit noch keine Symptome macht, kann es den Ausbruch der klinischen Symptomatik verhindern. Das Mittel setzt nämlich an der Ursache der Alzheimer-Erkrankung an.“

Das Problem: Der Wirkstoff sollte bereits dann eingesetzt werden, wenn der Patient bzw. die Patientin noch gar keine Symptome hat: „Leidet ein Mensch unter zunehmender Vergesslichkeit, sind schon zu viele Nervenzellverbindungen inaktiv“, erläutert Dal-Bianco. Er plädiert dafür, einen solchen Wirkstoff nur Menschen zu verabreichen, auf die zwei Faktoren zutreffen: „Eine erbliche Vorbelastung sowie bestimmte Alzheimer-Marker im Blut, die auf eine krankhafte Veränderung im Hirn hindeuten.“ Konkret könnte das bedeuten, dass Mutter, Tante sowie Großmutter an Alzheimer erkrankt sind, gleichzeitig ApoE-4-Gens sind. ApoE-4 ist aber nicht der einzige Marker, der auf ein erhöhtes Risiko für eine Alzheimerkrankheit hinweist: „Da braucht es sicher eine ganzes Inventar an Markern, die man mitbedenken muss.“