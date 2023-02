Fastenumfrage 2023: Vor allem bei Jüngeren liegt Fasten im Trend

Jede Zeit des Jahres hat ihre typischen Themen. In der am Aschermittwoch beginnenden Fastenzeit ist es wenig überraschend das Fasten. Seit der moderne Fastenboom vor rund 20 Jahren Fahrt auffnahm zeigt sich regelmäßig: In diesen sechs Wochen vor Ostern sind Fastenwillige besonders motiviert, etwas an ihrem Lebensstil zu verändern und sich mit einem der mittlerweile vielfältigen Fastenangeboten etwas für Körper und Geist zu tun.

Mehr Fastenwillige

Das bemerkt man auch in der alljährlichen Fastenumfrage des Klosters Marienkron im Burgenland, das sich auf ärztlich begleitete Fastenkuren spezialisiert hat. Die aktuelle Ausgabe für 2023 zeige die Beliebtheit des Fastens deutlich: Heuer will bereits jeder zweite Österreicher fasten. Konkret: 53,1 Prozent der 505 Befragten aus ganz Österreich. Das ist eine Steigerung gegenüber den Vorjahren: 2020 und 2021 planten jeweils 41 Prozent eine Fastenkur ein, 2022 waren es 46 Prozent.

Vor allem die jüngere Generation zwischen 18 und 39 Jahren findet Gefallen am Fasten. Der Gesundheitsgedanke ist allerdings bei der Altersgruppe der 40- bis 75-Jährigen ein Motivator.

Kürzere Dauer

Während der Trend zum Fasten also ungebrochen ist, verändert sich die Dauer. Sie werde kürzer, hat man in Marienkron festgestellt. Jene, die im Vorjahr ihren Fastenvorsatz tatsächlich umgesetzt haben (immerhin 34,9 Prozent der Befragten) fasteten durchschnittlich 14,8 Tage, im Jahr 2021 waren es noch 18,2 Tage gewesen. Interessant fanden die Studienautoren auch, dass das Motiv "Abnehmen" heuer nur mehr an zweiter Stelle lag. Die meisten Fastenden gaben "Reinigung und Entgiftung des Körpers" an (43 Prozent). Aber auch das Thema Fasten als Altersvorsorge rückt immer stärker in den Fokus, betont Ulrike Göschl, die leitende Kurärztin von Marienkron. "Wir merken, dass sich unsere Gäste zunehmend dafür interessieren, nicht nur fürs Abnehmen."

"Auszeiten für die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden haben in den vergangenen Jahren an Akzeptanz gewonnen", sagt sie. Die Erfahrung, dass Fastenkuren eine wirksame Möglichkeit sind, "um in stressigen Zeiten wieder zu innerer Balance zu finden", zeige sich immer stärker.