Die Auswahl an verschiedenen Fastenwochen im Curhaus Bad Mühllacken der Marienschwestern vom Karmel in Oberösterreich ist groß: „Wer sich auf diese Zeit der Reinigung und Entgiftung einlässt, kehrt erholt und energiegeladen in den Alltag zurück“, sagt Elisabeth Rabeder, Fastenbegleiterin und Betriebsleiterin in Bad Mühllacken. Doch es gibt typische Fehler, die den Fastenerfolg beeinträchtigen: Fasten-Fehler Nr. 1: Schlechte Vorbereitung

„Eine Vollbremsung von 100 auf null belastetet Körper und Psyche enorm“, sagt Rabeder: „Wer sich für eine Fastenwoche in unserem Haus entscheidet, bekommt von uns eine intensive Anleitung, wie man sich schon gut eine Woche vorher auf den Fastenprozess einstellen kann. Etwa durch ein sukzessives Ausschleichen von Genussmitteln wie Alkohol, Kaffee oder Zucker. Das reduziert dann auch Symptome wie den Entzugskopfschmerz durch einen abrupten Koffeinverzicht.“

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Fasten-Fehler Nr. 2: Falsche Vorstellungen „Wenn man Fasten als Diätprogramm zur reinen Gewichtsreduktion missbraucht, führt das zu Enttäuschungen. Wer glaubt, nach einer Fastenkur kann man weitertun wie bisher, der wird bald mit dem Jo-Jo-Effekt kämpfen und mehr Kilos als vor der Fastenwoche haben.“

Die Gewichtsabnahme der ersten zwei, drei Tage geht auf den Abbau der Glykogenreserven (die Speicherform von Kohlenhydraten) in der Leber und in den Muskeln zurück. Rabeder: „Erst danach greift der Körper auf die Fettreserven zurück. Der einsetzende Gewichtsverlust und die Energie aus einer Fastenwoche sollten ein Motivationsschub für eine bewusstere, leichtere Ernährung in der Zeit danach sein, mit der ein Jo-Jo-Effekt vermieden wird: Denn durch das Fasten wird man sensibler dafür, was einem gut tut und was nicht.“ Fasten-Fehler Nr. 3: Zu wenig Flüssigkeit „Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel – beim Fasten ganz besonders. Der Körper baut Stoffwechselprodukte ab, ausreichend Flüssigkeit ist notwendig, um diese Abfallprodukte über die Nieren auszuscheiden.“

Fasten-Fehler Nr. 4: Zu rasches Fastenbrechen Nach einer Fastenperiode muss der Körper schrittweise an die Nahrungsaufnahme gewöhnt werden, etwa durch eine gemüsebetonte Kost. „Ein Sprichwort sagt: ,Fasten kann jeder, aber den Aufbau beherrschen nur die Weisen‘.“

Fasten-Fehler Nr. 5: Fehlende Ruhe „Fasten ist ein ganzheitlicher Prozess, der Körper und Seele gemeinsam reinigt. Man muss nicht nur körperlich, sondern auch mental Ballast abwerfen“, betont Rabeder. „Nur dann bekommt man mehr Klarheit: In welche Richtung soll mein Leben gehen? Für die Seele bedeutet Fasten Rückzug und Stille.“

Fasten-Fehler Nr. 6: Zu wenig Bewegung „Unser früherer Fastenleiter in Bad Mühllacken hatte einen netten Spruch: ,Gehen Sie täglich mit Ihrem Hund spazieren, auch wenn Sie gar keinen haben‘. Ausreichend Bewegung wirkt dem Abbau von Muskelmasse beim Fasten entgegen und unterstützt den Abtransport schädlicher Stoffwechselprodukte.“