Wie wirken sich Fastentage auf das Mikrobiom aus?

Im Darm lebt ein ganzes Ökosystem aus Mikroorganismen: Milliarden Bakterien, dazu Pilze und andere Mikroben. Zusammen ist diese Gemeinschaft als Mikrobiom bekannt. Sie hilft dabei, Nahrung zu verdauen, Vitamine zu bilden, das Immunsystem zu trainieren und sogar den Stoffwechsel zu regulieren.

Welche Bakterien sich im Darm besonders wohlfühlen, hängt stark davon ab, was wir essen. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Hülsenfrüchte oder Vollkornprodukte fördern meist andere Darmbakterien als stark verarbeitete, zuckerreiche Nahrung. Über längere Zeit kann sich dadurch die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern. Aber auch Fastentage verändern es.

Abführhilfen veraltet

Worauf diesbezüglich zu achten ist und wie man die Mikroorganismen beeinflussen kann, erklärt Diätologin Anna Lesnjakovic, die im Retreat & Health Resort Marienkron tätig ist.

Generell gelten Darmreinigungen und radikale Abführmaßnahmen während des Fastens heute als überholt, erklärt die Expertin. Einläufe und Salze werden als Start der Kur und zur angeblichen Entschlackung nicht mehr empfohlen.