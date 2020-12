Fast 28 Jahre auf Eis: Embryo als gesundes Baby geboren

Betreut wurde das Paar aus dem US-Bundesstaat Tennessee wie schon bei Tochter Emma vom National Embryo Donation Center (NEDC), einer gemeinnützigen Organisation, die gefrorene Embryonen lagert, die bei anderen IVF-Patientinnen (künstliche Befruchtung) nicht zum Einsatz kamen. Familien können diese adoptieren. Sie werden infolge in die Gebärmutter eines Adoptivelternteils transferiert.

Man bedient sich dabei dem Verfahren der Kryokonservierung. Dabei wird Gewebe bei minus 196 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff eingefroren und so über lange Zeit für eine spätere Verwendung aufbewahrt.

Rechtliche Lage

Der nicht unumstrittene Prozess ist in den USA recht liberal geregelt, in Österreich ist das medizinisch begründete Einfrieren von Samen- und Eizellen erlaubt. Embryonen dürfen etwa kryokonserviert werden, wenn sich bei einer Fruchtbarkeitsbehandlung mehr Embryonen entwickelt haben, als transferiert werden können. Beispielsweise bei einer Überstimulation oder aus dringenden medizinischen Gründen. Allerdings ist die Aufbewahrungszeit von tiefgefrorenen Embryonen in Österreich auf zehn Jahre beschränkt. Eine Embryospende ist nicht erlaubt.

Hodengewebe, das für die Befruchtung der Eizelle im Zuge einer Fertilitätsbehandlung gewonnen wird, darf auch haltbar gemacht werden, ebenso wie Samenzellen oder unbefruchtete Eizellen bei Krebspatienten und -patientinnen, denen durch Tumorbehandlung oder Chemotherapie Unfruchtbarkeit droht. Frauen mit schwerer Endometriose oder geringer Eizellreserve sowie Männer mit Hodenerkrankungen haben ebenso Anspruch darauf. Auch bei einer geplanten Geschlechtsangleichung darf eine Kryokonservierung erfolgen.

Social Freezing, das bewusste Einfrieren von Eizellen in jungen Jahren für eine spätere Familienplanung, ist hierzulande nicht gestattet.