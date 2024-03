Angst vorm Autofahren: "Hinter Fahrangst steckt oft eine Sozialphobie"

Damit ist die Schauspielerin nicht allein. Studien zeigen, dass 17 bis 20 Prozent der Menschen leichte Fahrangst haben, sich also beim Autofahren oder in bestimmten Verkehrssituationen unwohl fühlen. Vier bis sechs Prozent leiden unter mittlerer bis starker Fahrangst. Sie vermeiden häufig oder immer das Autofahren. Frauen häufiger als Männer. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Am häufigsten tritt Fahrangst als Folge einer posttraumatischen Belastungsstörung (z.B. nach einem Verkehrsunfall) oder in Kombination mit Panikattacken oder anderen Angststörungen auf." Hinter Fahrangst steckt oft eine Sozialphobie", erklärt die Psychotherapeutin und Verkehrspsychologin Carola Strobl-Unterweger im KURIER-Gespräch.

Häufig nach längerer Fahrpause

Ein weiterer häufiger Grund ist der Wiedereinstieg ins Autofahren nach längerer Pause, etwa nach einem Umzug in eine ländliche Region oder einem Jobwechsel.

Auch bestimmte Verkehrssituationen können Ängste schüren, ergänzt die Verkehrspsychologin Bettina Schützhofer. Autobahn, Stau und Tunnel sind die drei häufigsten Angstmacher. "Weil die Geschwindigkeit höher ist und damit die Angst steigt, selbst die Kontrolle zu verlieren oder dass andere die Kontrolle verlieren." Wer die Führerscheinprüfung nicht auf Anhieb bestanden hat, hat tendenziell ebenfalls häufiger Angst.

Dass Frauen häufiger das Autofahren fürchten, liegt daran, dass sie generell häufiger von Angststörungen betroffen sind. Auch klassische Rollenbilder spielen hier eine Rolle, so Schützhofer.

Risikobereite Männer werden in unserer Gesellschaft positiv bewertet, risikobereite Frauen weniger. Und auch in der Erziehung wird vorsichtiges Verhalten bei Mädchen eher bestärkt, was in weiterer Folge zu mehr Angst führt."