Psyche in Aufruhr: "Keine Angst vor der Angst haben"

Angst ist, als eine der Grundemotionen des Menschen, leicht zu erzeugen und lässt sich gut als Instrument einsetzen…

Psota: Siegergeheul und Angstgeschrei – das sind die beiden Gefühlslagen, die sich am besten instrumentalisieren lassen. Beide sind sehr archaisch, haben also mit den älteren Gehirnstrukturen des Menschen zu tun. Es ist also eine reine Stammhirngeschichte. Das Stammhirn ist immer nahe beim Stammtisch. Mit der Angst der Menschen zu spielen, ist ein altes Metier.

Horowitz: Dazu kommen gobale Desaster, für die es fast keine Lösungen mehr gibt. Man hört fast täglich von irgendeiner extremen Naturkatastrophe. Diese dramatische Umweltsituation erzeugt ebenfalls Ängste.

Welche Rolle spielen die Medien dabei?

Psota: Eine sehr große. Für die Medien ist es daher mehr denn je Aufgabe, andere Gehirnregionen als das Stammhirn zu erreichen. Den Neokortex, neuere Anteile des Gehirns, die im Laufe der Entwicklungsgeschichte entstanden sind.

Okay, und wie würden Sie mir das als Nicht-Neurobiologen, sondern als Journalistin übersetzen?

Psota: Es braucht mehr Zahlen, Daten und Fakten statt hysterischer Berichterstattung. Das ist in Zeiten von Fake News schwierig, aber nötig. Es ist schon interessant: Die häufigsten Ängste der Deutschen, die Jahr für Jahr erhoben werden, betreffen heute fast ausschließlich Themen wie Überfremdung, Flüchtlinge, Naturkatastrophen, Terrorismus. Es sind alles Ängste, die mit dem Außen zu tun haben. Geht man in der Geschichte der Befragung zurück, haben die Ängste früher anders ausgesehen. Man fürchtete um die eigene Gesundheit oder die Versorgung von Kindern und Familie. Das waren real begründete Ängste, die heute weit in den Hintergrund getreten sind. Heute geht es nur mehr um die böse Welt und die bösen anderen.

Ist Angst ansteckend?

Psota: Ja. Angst kann akut ansteckend sein – und sie kann chronisch ansteckend sein, natürlich nicht im Sinne eines Virus. Sie ist ein gesellschaftliches Gruppenphänomen. Das ist letztlich auch die Begründung dafür, warum die Medien eine so große Verantwortung haben. Sie können Angst induzieren und wie einen Virus verbreiten.

Horowitz: Dazu kommen die sozialen Medien, über die Ängste und Panik zusätzlich verbreitet werden, sodass sie sich verselbstständigen.

Es gibt aber auch so etwas wie Lust an der Angst?

Horowitz: Ja, sicher. Es erzeugt ein Lustgefühl, wenn man die Angst überwindet, das zeigen zahlreiche Extremsportler. Winston Churchill, der während vieler Kolonialkriege als Kriegsberichterstatter arbeitete, hat diese Form spannender Erregung so beschrieben: „Nichts im Leben löst ein größeres Hochgefühl aus, als beschossen und nicht getroffen zu werden.“

Was unterscheidet Angst von der Angsterkrankung?

Psota: Die Qualität. Bei Angsterkrankungen wird man von der Angst beherrscht. Es gibt keine adäquate Redaktion mehr darauf und ist mit einer Reihe von Symptomen verbunden.

Wie merkt jemand, dass er eine Angststörung entwickelt?

Psota: Das kommt darauf an. Die Panikattacke, also akute Angst, kommt ganz plötzlich, in einer bestimmten Situation.

Horowitz: Sie kommt über einen Menschen, wie ein Ungetüm, das sich auf dessen Schultern setzt. Diese Angst ist von einem Moment auf den anderen da.

Psota: Bei diesen plötzlichen Ängsten gibt es allerdings noch weitere Varianten, die sich entwickeln und manifestieren können. Wir reden dann von Phobien. Manche Menschen trauen sich dann zum Beispiel nicht mehr auf die Straße, haben Angst im Aufzug, vor dem Einkaufen, Angst vor anderen Menschen oder vor Menschenansammlungen. Diese Phobien können sich auf Menschen, Dinge oder Situationen beziehen, denken Sie zum Beispiel an Spinnenphobie. Sie ist sehr häufig.

Wie hängen Ängste und Depressionen zusammen?

Psota: Eng. Es sind psychodynamische und neurobiologische Geschwister, und daher zum Teil auch in der Therapie miteinander verknüpft. Ein Mensch kann von einem der beiden Geschwister besucht werden und 20 Jahre später vom anderen. Wobei die Angsterkrankung eher zuerst kommt. Wenn sie nicht oder schlecht behandelt wird, kann daraus eine Depression entstehen. Umgekehrt ist es eher selten.

Welche Phobien sind am häufigsten?

Psota: Schlangen- und Spinnenphobien sind ganz vorne. Bei den Angsterkrankungen per se ist die Sozialphobie viel häufiger als man glauben würde. Sie scheint noch häufiger als die Agoraphobie.

Und dann gibt es noch dieses allgemeine, diffuse Gefühl von Angst, das einen Menschen Tag für Tag dominieren und belasten kann?

Psota: Das ist die generalisierte Angststörung, die man auch Sorgenkrankheit nennen könnte. Sie ist der Depression sehr nahe, kommt relativ häufig vor, wird aber oft nicht erkannt. Ihr Entstehungsweg ist ein anderer.

Heißt?

Horowitz: Sie ist nicht von einem Tag auf den anderen da, sondern wird allmählich mehr. Wenn sie dann da ist, hat man permanent Sorge.

Psota: Meist haben die Betroffenen eine ganze Reihe verschiedener Ängste. Man fürchtet sich, dass alles schief geht und dass Menschen, die man liebt, etwas zustößt, etcetera.

Aber ehrlich: Das habe ich auch, das hat jeder in irgendeiner Form…

Horowitz: Selbstverständlich! Ich habe ebenfalls solche Gedanken, das ist normal. Entscheidend ist jedoch, dass man damit gut leben kann, und die Angst dann wieder verschwindet. Wenn sie sich aber so verselbstständigt, dass sie zu einer permanenten Belastung wird, wird“s kritisch.

Psota: Das ist etwa dann der Fall, wenn jemand stundenlang irgendwelche Angstfantasien nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Wenn dieses Gefühl größer wird als man selbst und die Angst das ganze Leben bestimmt, einen Menschen also im Griff hat.

Im aktuellen Bericht zur Lage der Kinder und Jugendlichen gaben 38 Prozent der Buben und 35 Prozent der Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren an, dass sie schon einmal psychische Probleme hatten, dazu zählen auch Ängste. Wie erklären Sie sich das?

Horowitz: Wir führen generell ein ungesünderes Leben. Nicht nur weil der Leistungsdruck gestiegen ist, sondern weil die Einflüsse vielfältiger geworden sind – das gilt auch und besonders für Kinder und Jugendliche. Es sind in kurzer Zeit zu viele Einflüsse da, die Psyche ist überfordert.

Psota: Dazu gibt es zahlreiche Studien und Untersuchungen. Zweifellos hat diese Überreizung, vor allem durch die Digitalisierung, Folgen. Und das auch schon in ganz jungen Jahren. Wenn ich allerdings an meine eigene Kindheit und Jugend denke, hat es damals noch ganz andere Traumata gegeben. Kinder wurden geschlagen, es gab sehr viel Gewalt in der Familie. Ich habe Zweifel, dass das heute noch in dieser Prävalenz der Fall ist. Heute sind die Ursachen und Belastungen andere. Der elektronische Überfluss spielt eine sehr große Rolle. Kinder und Jugendliche sind pro Tag im Schnitt dreieinhalb Stunden in den digitalen Medien unterwegs. Das ist sehr viel, das fehlt dann auch beim Schlaf.

Und der Leistungsdruck bzw. Stress?

Psota: Viele Kinder haben schon im frühen Alter einen durchstrukturierten Tag, oft verbunden mit einem hohen Leistungsdruck und damit verknüpften Versagensängsten als fast logische Konsequenz. Stress ist ganz sicher ein weiteres Toxin der heutigen Zeit. Das alles kann Ängste auslösen.

Umso wichtiger wäre es, bei Kindern und Jugendlichen genau hinzusehen – und rechtzeitig?

Psota: Unbedingt. Denn je früher eine Angsterkrankung ausbricht, desto heikler. Sie hat im Gehirn einen neurobiologischen und neurochemischen Weg gebahnt. Ein gebahnter Weg wird leichter gegangen. Hier wäre es wirklich wichtig, rechtzeitig hinzusehen, es zu erkennen und zu behandeln.