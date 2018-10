Viele Kinder haben psychische Probleme

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Kinder leiden an psychischen Erkrankungen

wie Depressionen oder Essstörungen.

Einige Eltern können sich aber keine Therapie

für ihre Kinder leisten.

Viele Kinder haben an Kopf- Bauch - oder sogar Knieschmerzen,

ohne körperlich krank zu sein.

Körperliche Schmerzen können auch davon kommen,

dass es einem psychisch nicht gut geht.

Viele sind in ihrem Verhalten

zu anderen Menschen gestört

und können schlimme Erlebnisse

nicht alleine verarbeiten.

Tagsüber sind diese Kinder oft gereizt

und am Abend können sie nicht einschlafen.

Viele Kinder in Österreich

hatten schon einmal ernsthafte psychische Probleme.

Das steht in einem Bericht über Kinder

und Jugendliche in Österreich.

Gründe dafür sind Armut, Krankheit oder Eltern,

die sich nicht richtig um ihre Kinder kümmern.

Kinder können auch krank werden,

wenn sie zu viel die sozialen Medien

wie zum Beispiel Facebook oder Twitter nutzen.

Sehr viele Kinder wünschen sich eine Therapie.

Manche Kinder erhalten aber keine.

Ein Arzt meint, dass bei Kindern oft

eine psychische Krankheit festgestellt wird.

Die dringend benötigte Therapie können sich

ihre Eltern aber nicht leisten.

Das macht den Arzt traurig.

Er findet, die Politiker sollten

sich mehr für psychisch kranke Kinder einsetzen.

Jedes Kind, das nicht ausreichend behandelt wird,

kostet den Staat viel mehr Geld als eine rechtzeitige Therapie.

Außerdem gibt es genug ausgebildete klinische Psychologen

im Land, die den Betroffenen helfen könnten.

Der Arzt meint, dass Kinder ein Recht auf

ein gesundes Aufwachsen haben.