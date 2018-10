Jedes dritte Kind war schon einmal psychisch krank

Die meisten fürchten sich – vor gewalttätigen Erwachsenen, der Schule, der schnelllebigen Welt, vor den Drohungen von anderen Kindern. Viele leiden ständig an Kopf-, Bauch- oder sogar Knieschmerzen, ohne körperlich krank zu sein. Andere an der Armut ihrer Eltern. Ebenso viele sind in ihrem Sozialverhalten gestört oder können ein soeben erlittenes Kindheitstrauma nicht alleine verarbeiten. Abends können sie nicht einschlafen, tagsüber sind sie gereizt. Auch Depression, Sucht, Essstörungen und Zwang bereiten ihnen Probleme.

„Jedes dritte Kind in Österreich hatte schon einmal ernsthafte psychische Probleme“, nennt Caroline Culen eine besorgniserregende Zahl. Culen ist klinische Psychologin an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Uni Wien. Sie hat am aktuellen Bericht zur Lage der Kinder und Jugendlichen in Österreich mitgewirkt. 38 Prozent der Buben und 35 Prozent der Mädchen im Alter von 10 bis 18 gaben demnach bei einer Befragung an, dass sie schon einmal psychische Probleme hatten. Das sind auf Österreich gerechnet fast so viele Menschen wie in Graz, Linz und Innsbruck zusammen wohnen. Ursachen dafür sind Startnachteile aufgrund von Armut, Krankheit oder Unverantwortlichkeit der eigenen Eltern – zuletzt immer häufiger auch die Reizüberflutung in sozialen Medien.

Sehr viele der Kinder, 120.000 an der Zahl, würden sich eine Therapie wünschen. „Erhalten aber keine“, kritisiert Psychologin Culen.