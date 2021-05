Experten wollen mehr Selbstverantwortung für Pflegekräfte

Was muss sich im Pflegeberuf ändern?

Heinisch: Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss mehr Selbstverantwortung gegeben werden. Das sind hoch ausgebildete Arbeitskräfte, die viele Kompetenzen haben. Und ich habe den Eindruck, viele können ihre Qualifikation in der Praxis nicht wirklich umsetzen.

Ewers: In Deutschland haben wir ein Heilberuferecht, das den Ärzten die zentrale Rolle im Gesundheitssystem zuweist und alle anderen Berufe werden auf Delegationsbasis tätig. Das wird in Krankenhäusern relativ souverän gehandhabt über betriebsinterne Vereinbarungen. Aber ursprünglich ist es so, dass ein Arzt in Deutschland sich rechtlich von der individuellen Kompetenz einer Pflegekraft überzeugen muss, bevor er zum Beispiel eine Blutentnahme an sie delegiert. Das ist eine völlig absurde Situation. Denn letztlich ist das eine Tätigkeit die erlernt werden kann, die systematisch geprüft werden kann, so dass dann auch eine Pflegefachperson über die Kompetenz verfügt.

Welche Lösungsansätze gibt es für dieses Problem?

Heinisch: Wir haben zum Beispiel in der Klinik Speising, die einen orthopädischen Schwerpunkt hat, eine eigene Verbandwechsel-Ambulanz eingerichtet und die wird von Pflegekräften betrieben und geleitet. Solche Angebote werden der Ausbildung der Leute gerecht.

Und wir haben in all unseren Krankenhäusern einen „Gesundheitspark“, ein Netzwerk an niedergelassenen Ärzten, Therapeuten und auch Pflege. Pflegende Angehörige können sich dort zum Beispiel beraten lassen. Und die Pflegekräfte arbeiten freiberuflich ohne in irgendeine Struktur eingebunden zu sein.

Ewers: Ich plädiere dafür, dass wir uns an dem angloamerikanischen Modell des „Scope of Practice“ orientieren. Also Aufgaben und Verantwortungsbereiche rechtlich abzusichern, sodass dann eben auch klar ist, dass die Pflegenden das dürfen und dann auch klar die Verantwortung dafür übernehmen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Pflegeberufs?

Heinisch: Pflegende sollten selbstständig arbeiten können, entsprechend ihrer Kompetenzen eingesetzt werden und ihre Fachexpertise direkt am Patienten anwenden können. Dazu sollten wir den Blick ein bisschen über den regionalen Tellerrand hinaus schweifen lassen. Ich sehe da interessante Projekte im Ausland, die uns auch in Österreich gut tun würden.

Ewers: Meiner Meinung nach braucht es einen noch stärkeren Diskurs über interprofessionelle Zusammenarbeit und auch Ausbildung. Wir müssen die Gesundheitsberufe gemeinsam ausbilden, damit sie sinnvoll gemeinsam arbeiten können.