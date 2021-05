24-Stunden-Betreuer: "Ihre Stimmen werden nicht gehört"

Wie bewerten Sie das Problembewusstsein in der Wirtschaftskammer?

Die WKÖ befürwortet das derzeit gültige Gewerbemodell und damit einen Interessenskonflikt: Weil die Agenturbetreiber Funktionäre der Kammer sind, profitieren sie von der Uninformiertheit und Überausbeutung der Betreuer, anstatt ihre Interessen zu vertreten. Dieser Konflikt ist derzeit leider nicht lösbar.

Hilft die Gewerkschaft?

In der Gewerkschaft und Arbeiterkammer ist das Problem der Scheinselbstständigkeit bekannt. Man nimmt jedoch keine aktive Rolle im Kampf dagegen ein. Mit der Begründung, dass es keinen politischen Willen dafür gibt.

Kein Mensch kann zwei bis vier Wochen hindurch rund um die Uhr arbeiten. Braucht es ein Arbeitszeitgesetz?

Es gilt keines. Die Betreuer sollen als Selbstständige ihre Arbeitszeiten selbst regeln. Das ist aber in der Praxis unmöglich, weil die Bedürfnisse der zu betreuenden oder zu pflegenden Personen im Vordergrund stehen. De facto hat sich eine zweistündige Ruhepause am Tag unter den Betreuern etabliert – so regeln das auch die Agenturen in den Verträgen. Faktum ist: Auch wenn sie nicht 24 Stunden arbeiten, haben sie eine 24-stündige Rufbereitschaft.

Wie viel Geld sollen 24-Stunden-Betreuer für einen 14-Tage-Turnus netto erhalten?

Im Schnitt bekommen sie zwei bis drei Euro pro Stunde. Dies ist selbst innerhalb des Langzeitpflege-Sektors, der in seiner Gesamtheit unterbezahlt ist, eine krasse Unterbezahlung und nur aufgrund der ökonomischen Notsituation in den Herkunftsländern der Betreuer möglich. Allenfalls gerecht wäre eine kollektivvertragliche Entlohnung, zum Beispiel vergleichbar mit jener für Heimhelfer. Sie könnte das Lohndumping in der 24-Stunden-Betreuung beseitigen. Generell würde ein Anstellungsverhältnis die Situation deutlich verbessern. Dafür fehlt jedoch eine klare und aktive Befürwortung im institutionellen Rahmen.