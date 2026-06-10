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Gesundheit

EU: Ewigkeitschemikalie TFA ist schädlich für Fruchtbarkeit

Der Stoff TFA wurde sowohl im Wasser als auch in Nahrungsmitteln nachgewiesen. Nun stuft die EU die Ewigkeitschemikalie als möglicherweise fortpflanzungsschädigend ein.
10.06.2026, 13:00

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Eine schwangere Frau greift sich auf den Bauch.

Die Ewigkeitschemikalie Trifluoressigsäure (TFA) hat nach Einschätzung der EU-Chemikalienbehörde ECHA eine schädliche Wirkung bei der Fortpflanzung. Der Risiko-Prüfausschuss der Behörde empfehle daher eine entsprechende Einstufung des PFAS-Stoffs, informierte die ECHA am Mittwoch die Nachrichtenagentur AFP per E-Mail über die Entscheidung, die vergangene Woche gefallen sei.

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PFAS sind sehr langlebige chemische Stoffe, die wegen ihrer wasser- und fettabweisenden Wirkung in etlichen Alltagsprodukten wie beschichteten Pfannen, Funktionskleidung und Einweg-Verpackungen stecken. TFA ist als letztes Abbauprodukt vieler anderer PFAS ein besonderer Vertreter dieser Per- und Polyfluoralkylsubstanzen.

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In Wasser und Nahrungsmitteln nachgewiesen

Im Labor wurde TFA sowohl im Wasser als auch in Nahrungsmitteln nachgewiesen. Umweltschutz-NGOs machen oft PFAS-Pestizide dafür verantwortlich, doch TFA kann etwa über Niederschläge den Weg auf landwirtschaftlich genutzte Flächen finden.

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"Kann Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich Fruchtbarkeit beeinträchtigen"

Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) beantragte vor einem Jahr eine neue Gefahreneinstufung von TFA. Vorgeschlagen wurde aufgrund einer Bewertung durch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) künftig die Klasse "reproduktionstoxisch, Kategorie 1B" mit dem Gefahrenhinweis "Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen".

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Agenturen, dw  | 

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