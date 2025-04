Das ewige Gift in Trinkwasser und Bekleidung

Dieser wurde als Auslöser einer großen Trinkwasserverseuchung in Oberösterreich ausgemacht und flächendeckend ersetzt.

Seit vielen Jahren sind diese künstlich hergestellten organischen Verbindungen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften vielfältig im Einsatz – bei Wanderbekleidung, Bratpfannen, in Handys und Sprays. Oder im Löschschaum der Feuerwehr.

Gekommen, um zu bleiben. Das gilt wohl für die unter der Abkürzung „PFAS“ firmierende per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen , eine umfangreiche Gruppe von Industriechemikalien , auch „Ewigkeitschemikalie“ genannt.

Einige der PFAS-hältigen Produkte wurden bereits verboten, mit 12. Jänner 2026 tritt in der EU ein Trinkwasser-Grenzwert für die Summe von 20 verschiedenen Chemikalien in Kraft. Aufgrund der stellenweisen Verseuchung des Trinkwassers – etwa in Leonding – hat das Land Oberösterreich eine Aktion gestartet, um allen Trinkwasserversorgern im Land schon vor Inkrafttreten des Grenzwertes eine Analyse des eigenen Wassers zu ermöglichen.

555 Trinkwasserproben

Zwischen 2021 und 2024 wurden insgesamt 555 Trinkwasserproben überprüft. Maria Wiesauer, PFAS-Expertin von der Trinkwasseraufsicht des Landes, fasst die Ergebnisse zusammen: Bei 74 Prozent der getesteten Anlagen konnte PFAS so gut wie gar nicht nachgewiesen werden.