Umweltgift im Trinkwasser in OÖ: Verursacher gefunden

Landesrat Stefan Kaineder (Grüne): "Heute glauben wir zu wissen, dass die Verunreinigung des Trinkwassers hauptsächlich auf den Flughafen Linz zurückzuführen sind." Vor allem auf die Löschübungen. Wobei Kaineder klarstellt: "Die Löschübungen waren vorgeschrieben, das Mittel war damals nicht verboten."

Nur dort, am Flughafen, ist das gefährliche Mittel tatsächlich über das Grundwasser und schließlich ins Trinkwasser von rund 400 Personen gelangt.

Beim Brand in der AVE-Anlage geht man nur von einer lokalen Verunreinigung aus. Bei den Übungen der FF Pasching können man noch nicht mit Sicherheit sagen, ob eine Gefährdung des Grundwassers vorliege. Fest steht, dass die FF Pasching in keinem Zusammenhang mit der Verunreinigung in Leonding stehe.

PFAs wird uns lange beschäftigen, sagt Kaineder: "Wir werden uns im ganzen Land um eine Beprobung des Wassers auf diese Chemikalie kümmern." Er betont, man brauche sich nicht zu fürchten, aber ein Auge darauf werde man haben.