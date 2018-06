EU-Verordnung: Keine Amalgam-Füllungen für Kinder und Schwangere

Für Zahnfüllungen an Milchzähnen, bei Unter-15-Jährigen, Schwangeren sowie stillenden Müttern darf ab 1. Juli EU-weit das quecksilberhaltige Amalgam nicht mehr verwendet werden, außer dies sei medizinisch unbedingt erforderlich. Das sieht EU-Verordnung 2017/852 vor, in der auch strengere Regeln für die Industrie enthalten sind. In Österreich wurden Glasionomerzemente als Kassenleistung vereinbart.

Als Füllungsmaterial der Wahl wurden vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger mit der Zahnärztekammer vertraglich alle derzeit aktuellen, modernen Glasionomerzemente als Kassenleistung vereinbart. Amalgam kommt für diese Personengruppe nur noch dann zum Einsatz, wenn der Zahnarzt dessen Verwendung wegen der spezifischen medizinischen Erfordernisse beim jeweiligen Patienten weiterhin als zwingend notwendig erachtet, berichtete Hauptverband im Vorfeld. Die Umsetzung der EU-Verordnung kosten die Sozialversicherungen zehn Millionen Euro.