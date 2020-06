EU-Kommission zählt Coronavirus zur zweithöchsten Risikostufe für Arbeiter

Die EU-Kommission hat das Coronavirus in die zweithöchste Risikogruppe für Arbeitnehmer eingestuft. Nach Beratungen mit der Wissenschaftern und Experten der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) wurde am Mittwoch die dritte von insgesamt vier Stufen ausgewählt.

Dabei beschreibt die vierte Stufe das höchste Risiko für biologische Gefahren, gegen die es keine vorbeugenden Maßnahmen oder Behandlungsmöglichkeiten gibt.