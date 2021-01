Erster Lockdown: "Dramatische Reduktion gynäkologischer Krebsdiagnosen"

Egon Marth, aber auch der Prostatakrebsspezialist Gero Kramer von der MedUni Wien / AKH Wien betonten am Donnerstag, wie wichtig regelmäßige Krebsvorsorgeuntersuchungen sind. Das Pharmaunternehmen Astra Zeneca will anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar die Initiative "New Normal, Same Cancer - Neuer Alltag, gleicher Krebs" gestartet. Damit soll Bewusstsein dafür geschaffen werden, auch in Zeiten einer Pandemie regelmäßig zur Vor- und zur Nachsorge zu gehen.

Unterstützt wird die Initiative von der Online-Patientinnenplattform selpers.com. Sie bietet kostenlose Schulungen zu den Themen Brust- und Eierstockkrebs an, zwei weitere - zur genetischen Testung und zum Prostatakrebs - sind in Entwicklung.