Badeunfall: Darauf sollten Laien bei der Rettung achten

Erst am Wochenende ist ein 46-jähriger Mann in Schwarzenau (Bezirk Zwettl) ertrunken – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Mehr Glück hatte ein elfjähriges Mädchen, das nach einem Badeunfall leblos in zweieinhalb Metern Tiefe im Wörthersee trieb: Sie konnte am Mittwoch dank erfolgreicher Reanimation gerettet werden.

Bei Badeunfällen spielt das Alter fast keine Rolle: Jedes Jahr kommen in Österreich im Schnitt 35 Menschen jeglichen Alters so ums Leben. Bei Kindern unter 14 Jahren gehört Ertrinken sogar zu den häufigsten unfallbedingten Todesursachen. Deshalb zählt in so einer Situation jeder Handgriff, damit die Überlebenschancen so hoch wie möglich sind.

