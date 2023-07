Badeunfälle am laufenden Band: Kind (11) und Mann (80) gerettet

Die Frau wollte in Velden anlegen und das Boot an einem Steg festbinden, das Kind befand sich bereits darauf. Als die Frau ihre Tochter kurz aus den Augen ließ, war diese kurze Zeit später verschwunden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Mehrere Personen begannen sofort mit der Suche nach dem Mädchen. Nach einigen Minuten wurde es von einem Badegast in etwa zweieinhalb Metern Tiefe gefunden und ohne Vitalzeichen aus dem Wasser gezogen.