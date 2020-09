Entwicklung: Wenn Kinder nicht richtig wachsen

Es gibt drei Phasen, in denen Eltern sensibel sind, so die Expertin: „Im Babyalter, wo es um eine gute Versorgung des Kindes geht. Dann bei Schuleintritt, wenn man das Kind im Klassendurchschnitt sieht. Und in der Pubertät, wenn der Wachstumsschub später auftritt.“

Bei der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde präsentierte Häusler die Initiative ihrer Arbeitsgruppe, die Körpermessdaten heimischer Kinder einheitlich zu dokumentieren. So können auf der Plattform wachstum.at schon jetzt Eltern und Ärzte auf einheitliche Wachstumskurven zugreifen. Häusler wünscht sich, dass auch Daten, die von Schulärzten erhoben werden, Eltern und Ärzten zugänglich sind. „Eine möglichst komplette Wachstumskurve erspart Kindern eventuell unnötige Blutabnahmen.“ Vergleichsdaten seien wichtig, wie eine Diskussion in der Schweiz zeigt, wo Kinder deutlich größer sind, als die WHO-Kurven vorgeben: „Wir verwenden auch nicht die Angaben der WHO, weil die internationalen Zahlen nicht so aussagekräftig sind“, sagt Häusler. Wenig hilfreich findet sie die Schätzung der genetischen Ziellänge: Körpergröße der Mutter plus Körpergröße des Vaters plus 13 cm und dann dividiert durch 2. Bei Mädchen rechnet man minus 13, bevor man teilt.