Schuldnerberatung: Ein Kind kostet 800 Euro monatlich

Die österreichischen Schuldenberatungen (ASB) haben errechnet, was ein Kind bei bescheidener Lebensführung kostet. Erstmals wurde dabei auch recherchiert, welche monatlichen Belastungen für ein Kind in Österreich entstehen: anteilsmäßig für die benötigte größere Wohnung, die höheren Heizkosten, Nahrungsmittel, Schule samt Nachmittagsbetreuung und ein Minimum an der für Heranwachsende so wichtigen sozialen Teilhabe.

Hintergrund: Diese Berechnungen waren nötig, um ein aktuelles "Referenzbudget" zu erstellen - das ist ein Ausgabenraster für verschiedene Haushaltstypen, das aufzeigt, was an Einkommen zur Verfügung stehen muss, um einen angemessenen, wenn auch bescheidenen Lebensstil zu ermöglichen.