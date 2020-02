Jugendliche immer höher verschuldet

Die Hauptgruppe der Schuldner stellt die Altersgruppe zwischen 36 und 50 Jahren. Weil aber in der Gruppe der Jugendlichen die Durchschnittsschulden um zwei Prozent auf 26.800 Euro gestiegen sind, rückt diese Problematik in NÖ besonders in den Fokus. Bei jungen Klienten sei das Wissen im Umgang mit Geld „katastrophal“, berichtete Michael Lackenberger, Geschäftsführer der Schuldnerberatung. Die Trendwende hin zu jüngeren Schuldnern bereite Sorgen. Bei Jungen sind Konsumschulden und Arbeitslosigkeit die Hauptgründe für das Minus am Konto.